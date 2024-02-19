Россиянин уклонялся от службы и был осужден

В Краснодарском крае суд оштрафовал мужчину за уклонение от воинского призыва

В Краснодарском крае суд оштрафовал мужчину за уклонение от воинского призыва. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Теперь осужденный должен выплатить 40 тысяч рублей. Его личное дело передали в военный комиссариат, поэтому служить ему все же придется. Уклониста признали виновным по статье 328 УК РФ. Подсудимый в содеянном раскаялся.

По версии следствия, в 2022 году мужчина наврал членам призывной комиссии о проблемах со здоровьем. В результате его направили на медицинское обследование, которое он намеренно не прошел, а в военкомат больше не вернулся. Позже он снова получил повестку под подпись, прошел медицинское обследование и был признан годным к военной службе, но в комиссариат опять не явился.

Ранее стало известно, что в Саратовской области суд рассмотрит дело 19-летнего местного жителя об уклонении от призыва на службу.