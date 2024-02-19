Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:05, 19 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин уклонялся от службы и был осужден

В Краснодарском крае суд оштрафовал мужчину за уклонение от воинского призыва

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Краснодарском крае суд оштрафовал мужчину за уклонение от воинского призыва. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Теперь осужденный должен выплатить 40 тысяч рублей. Его личное дело передали в военный комиссариат, поэтому служить ему все же придется. Уклониста признали виновным по статье 328 УК РФ. Подсудимый в содеянном раскаялся.

По версии следствия, в 2022 году мужчина наврал членам призывной комиссии о проблемах со здоровьем. В результате его направили на медицинское обследование, которое он намеренно не прошел, а в военкомат больше не вернулся. Позже он снова получил повестку под подпись, прошел медицинское обследование и был признан годным к военной службе, но в комиссариат опять не явился.

Ранее стало известно, что в Саратовской области суд рассмотрит дело 19-летнего местного жителя об уклонении от призыва на службу.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В ГУР сообщили о гибели в Испании российского летчика, угнавшего Ми-8 на Украину. Что известно?

      В Киеве демонтировали мемориал «Героям Сталинграда»

      Власти Испании не подтвердили гибель перебежчика Кузьминова

      Стало известно о возможной ошибке в идентификации расстрелянного в Испании

      Врач раскрыл ведущий к импотенции напиток

      В Минобороны Украины признали невозможность конкурировать с Россией по ресурсам

      Анонсирован первый ИИ-смартфон

      Отец Черышева заявил о готовности сына перейти в российский клуб

      Раскрыты три грубых ошибки в ремонте маленьких квартир

      Победившая рак известная телеведущая сообщила о возвращении болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше