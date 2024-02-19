Россиянин выиграл 52 миллиона рублей в лотерею и пока не узнал об этом

Житель Карелии купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл 52 миллиона рублей

Житель Карелии выиграл 52 миллиона рублей, купив лотерейный билет за сто рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянин стал победителем розыгрыша государственной лотереи «Все или ничего» и выиграл 52,1 миллиона рублей. При этом он еще не обратился за выигрышем и, возможно, пока не узнал о нем.

«Известно лишь, что счастливчик купил билет в мобильном приложении "Столото", потратив 100 рублей. Новоиспеченный мультимиллионер выиграл, не отгадав ни одного числа», — сообщила пресс-служба организатора лотереи.

«Все или ничего» — быстрая лотерея с повышенным призовым фондом.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирской области отдала матери выигрышный лотерейный билет на один миллион рублей, который получила от нее в подарок. Родственница призналась, что испытала «офигенные» впечатления от выигрыша.