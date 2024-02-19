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12:30, 19 февраля 2024Из жизни

Россиянка переехала в США и удивилась религиозности американцев

Переехавшую в США россиянку удивило отношение американцев к религии

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Россиянка, переехавшая в США, удивилась тому, какую роль играет религия в жизни американцев. Об этом она рассказала в интервью для «Ленты.ру».

Анне из Томска казалось, что США — это очень прогрессивная, практичная страна, где религия давно отошла на второй план. Поэтому после переезда во Флориду ее удивило количество церквей разных направлений и отношение людей к религиозной жизни — например то, что очень многие регулярно ходят на воскресную службу. Для местных жителей это вариант досуга: они слушают проповедь, а после остаются, чтобы поболтать с соседями, что-то обсудить, расширить круг общения и так далее. По словам россиянки, начальник даже предлагал ей походить на церковные службы, чтобы познакомиться с людьми.

Анна также рассказала, что в каждом придорожном мотеле всегда лежит Библия, а в ресторанах некоторые люди молятся перед тем, как начать есть: они держатся за руки, а иногда даже поют тексты молитв. А по обочинам дорог в консервативных штатах часто можно встретить билборды с религиозными надписями. Например, «Читай Библию или дьявол заберет тебя».

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      Антонина Черташ
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