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11:06, 22 января 2024Из жизни

Россиянка переехала на Шри-Ланку и удивилась низким ценам

Переехавшая на Шри-Ланку россиянка рассказала о низких ценах в сфере услуг

Фото: Ruwan Walpola / Globallookpress.com

Переехавшая из Санкт-Петербурга на Шри-Ланку россиянка удивилась низким ценам в сфере услуг. Об этом она рассказала в интервью для «Ленты.ру».

Арина перебралась в тропическую страну с мужем и детьми в 2022 году. До переезда она почти ничего не знала об этом острове. В первую очередь ее приятно удивили цены и шокировало отношение к труду. «Когда мы только приехали, все было очень дешевым. Даже несмотря на все потери при переводе через доллары и казахскую карточку, курс рубля к рупии для нас выходил один к пяти, так что мы делили все цены на пять и покупали кокосы по 15 рублей за штуку», — рассказала она.

Россиянка также с удивлением узнала о дешевизне услуг в стране. За год, несмотря на колебание курса рубля к доллару и местной инфляции, клининг, парикмахерские услуги, прием врача, пошив одежды остались шокирующе низкими. «Человеческий труд здесь почти ничего не стоит. Для примера, уборщица шесть часов убирает наш большой дом за 400 рублей (четыре доллара), прием врача стоит 200-300 рублей (2,5-3,5 доллара), стрижка — 150 рублей (1,5 доллара)», — описала ситуацию Арина.

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Она также отметила, что в сфере обслуживания и красоты наблюдается засилье работников-мужчин. «Салоны красоты, косметические магазины, уборщики в отелях — везде трудятся молодые люди», — указала россиянка.

Ранее россиянин переехал с семьей в Аргентину и удивился культурным связям двух стран. По его словам, аргентинцы с почтением относятся к ее советскому прошлому и революционной истории, в университетах изучают теоретика анархизма Михаила Бакунина и идеологов коммунизма из СССР.

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