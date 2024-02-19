Россиянки пришли к мужчине под видом гостей и задушили его зарядкой от телефона

Две жительницы ХМАО убили мужчину зарядкой от телефона из-за конфликта на работе

Две жительницы Сургута удушили мужчину зарядкой от телефона из-за конфликта на прошлой работе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, женщины приехали в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) работать медиками. Накануне они пришли к 47-летнему мужчине в квартиру на улице Просвещения под видом гостей, и тот пригласил их к себе. Как только женщины вошли, одна из них толкнула мужчину на пол, а вторая накинула на него провод от зарядного устройства. После этого нападавшие добили его подушкой, потерпевший не выжил.

Вскоре женщин задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о расправе. По предварительным данным, причиной нападения медиков мог стать конфликт одной из них с потерпевшим на месте прошлой работы.

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