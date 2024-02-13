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20:59, 13 февраля 2024Силовые структуры

Две россиянки расправились с подругой и получили больше десяти лет колонии

Суд в Мордовии приговорил двух женщин к 10 и 11 годам за убийство подруги

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Верховный суд Мордовии приговорил к лишению свободы двух местных жительниц за расправу над подругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В зависимости от роли 26-летнюю и 30-летнюю подсудимых признали виновными по статьям о расправе, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и о краже. Фигурантки будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима 11 лет 3 месяца и 10 лет соответственно. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности.

По версии следствия, трагедия произошла 12 июля 2023 года в селе Кемля. Тогда злоумышленницы вместе с общей подругой распивали спиртные напитки в доме одной из них. Между ними произошла ссора на почве ревности, во время которой одна из обвиняемых нанесла потерпевшей несколько ударов руками. После этого все трое дождались темноты и пошли в лесопосадки неподалеку, где продолжили конфликт. Там фигурантки еще раз избили пострадавшую, а затем удушили предметами одежды. Расправившись с женщиной, злоумышленницы вернулись в дом и продолжили распивать спиртное.

Женское тело в лесопосадках спустя два дня обнаружили грибники. В материалах уголовного дела указано, что в начале июля 2023 года одна из обвиняемых похитила со счета родственницы деньги с помощью мобильного приложения.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае суд приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, расправившегося с супругой.

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      Анна Габай
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