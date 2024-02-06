Россиянин расправился с супругой и получил 17 лет колонии

Под Хабаровском осудили на 17 лет мужчину, сжегшего заживо супругу

В Хабаровском крае суд приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, расправившегося с супругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статье 105 УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июне 2023 в СНТ «Озерки» в селе Черная речка пьяный фигурант поссорился с женой. Он опрокинул на нее канистру со смесью бензина и масла и поджег. Медики приехали на место трагедии, госпитализировали потерпевшую, но она не выжила.

Ранее стало известно, что в Удмуртии задержали мужчину, забившего из ревности жену.