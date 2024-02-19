Российский город захватили выживающие в снегу дикие кактусы

Дикие колонии выживающих в снегу кактусов появились на окраинах Волгограда

На окраинах Волгограда начали распространяться дикие колонии кактуса родом из Мексики — опунции. Причину появления нетипичного для этой местности растения V1.ru назвал биолог и научный сотрудник ВолГУ Николай Онистратенко.

По словам ученого, в настоящее время кактус, который отлично переносит заморозки и снег, растет в виде точечных колоний на севере Волгоградской области, в том числе он появляется рядом с жильем россиян. При этом бурного роста колоний в ближайшее время ждать не стоит, добавил Онистратенко. Однако кактусы могут активнее распространяться при потеплении климата. «У нас уже южная сухая степь. По другой классификации — полупустыня. И она потихоньку поднимается все севернее», — прокомментировал биолог.

Отмечается, что кактус распространился из плантации в 350 километрах от Волгограда в Астраханской области. Растения в урочище Кордон ученые Академии наук высадили еще при Николае II.

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