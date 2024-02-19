Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:54, 19 февраля 2024Среда обитания

Российский город захватили выживающие в снегу дикие кактусы

Дикие колонии выживающих в снегу кактусов появились на окраинах Волгограда

Фото: Omkoi / Shutterstock / Fotodom

На окраинах Волгограда начали распространяться дикие колонии кактуса родом из Мексики — опунции. Причину появления нетипичного для этой местности растения V1.ru назвал биолог и научный сотрудник ВолГУ Николай Онистратенко.

По словам ученого, в настоящее время кактус, который отлично переносит заморозки и снег, растет в виде точечных колоний на севере Волгоградской области, в том числе он появляется рядом с жильем россиян. При этом бурного роста колоний в ближайшее время ждать не стоит, добавил Онистратенко. Однако кактусы могут активнее распространяться при потеплении климата. «У нас уже южная сухая степь. По другой классификации — полупустыня. И она потихоньку поднимается все севернее», — прокомментировал биолог.

Отмечается, что кактус распространился из плантации в 350 километрах от Волгограда в Астраханской области. Растения в урочище Кордон ученые Академии наук высадили еще при Николае II.

Ранее российским дачникам запретили выращивать трехцветную ипомею. Правительство включило растение в перечень подлежащих государственному контролю.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке. Ранее там укрывались бойцы ВСУ

      Атакованное хуситами судно затонуло в Аденском заливе

      Выбросившую младенца в пакете мать арестовали

      В российском регионе из стрелкового оружия сбили дрон-камикадзе

      Приговоренный к пожизненному сроку вышел на свободу из-за ошибки властей

      В Белоруссии рассказали о наказании за пропаганду отказа от рождения детей

      ФСБ задержала участников международной ОПГ с 50 тысячами фальшивых долларов

      В Америке решили бороться с дешевыми товарами из Китая

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств

      В Москве намело небывалые сугробы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше