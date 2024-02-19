Известный стендап-комик рассказал о провальном кастинге в шоу на ТНТ

Стендап-комик Еременко рассказал, что не прошел кастинг в шоу «Танцы» на ТНТ

Известный российский стендап-комик Лев Еременко рассказал, что не смог стать участником популярного шоу «Танцы» на канале ТНТ. Об этом он заявил в подкасте «Авторитет Мысли», видео которого доступно на YouTube.

«Я ходил на кастинг [шоу "Танцы"], не прошел даже на съемку. Это было в Екатеринбурге», — поделился Еременко. По его словам, провальная попытка пройти кастинг состоялась до начала его карьеры в стендапе.

Юморист добавил, что стал заниматься танцами в старших классах школы и обучался им самостоятельно. Впоследствии он прекратил уделять этому хобби много времени из-за сильных болей в колене.

Ранее стендап-комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувший Россию и живущий в Израиле, раскрыл, что дважды пытался пройти кастинг в израильский сериал. Юморист признался, что не смог пройти пробы.

Перед этим российская блогерша Саша Квашеная (настоящее имя — Александра Капустина) заявила, что провалила кастинг в музыкальное шоу «Голос» на Первом канале.