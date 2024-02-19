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12:37, 19 февраля 2024Среда обитания

Рухнувшая в российском городе крыша бассейна попала на видео

В Химках рухнула крыша бассейна на Олимпийской базе

Кадр: Telegram-канал Shelgorn

В микрорайоне Новогорск подмосковного города Химки рухнула крыша бассейна на Олимпийской базе. Последствия инцидента попали на видео, опубликованное Telegram-каналом Shelgorn.

Одна из спортсменок, проживающих на базе, заявила, что ночью проснулась из-за шума. По ее мнению, крыша могла рухнуть из-за скопившегося на ней снега. «Хорошо, что ночью, а не днем. Маловероятно, что в это время там кто-то был. А так там бассейн и сауна. Еще вчера он работал», — отметила собеседница канала.

По данным Минспорта России, пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия проводятся необходимые аварийные работы, угрозы здоровью и жизни проживающим на базе нет. Министерство и руководство базы выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее крыша жилого дома в Копейске Челябинской области рухнула из-за скопления снега.

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      Александра Качан
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