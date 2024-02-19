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11:35, 19 февраля 2024Экономика

С россиян собрались взыскать триллионы рублей

ФСПП: приставы собираются взыскать с россиян 3,26 трлн рублей в пользу банков

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Судебные приставы собираются взыскать с россиян в пользу банков задолженность в размере 3,26 триллиона рублей. За год показатель увеличился более чем на 200 миллиардов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

В 2023 году на рассмотрении ведомства находилось в общей сложности 24,6 миллиона исполнительных производств. Показатель превысил прошлогодний на 4,5 миллиона. При этом количество производств в докризисных 2021 и 2020 годах составляло 16,1 и 12,9 миллиона соответственно.

Аналитики связывают резкий рост с рядом факторов, включая особенности стратегии заемщиков. Последние, как уточняется, продолжают брать деньги в долг, опасаясь ускорения инфляции в России. В то же время число открытых делопроизводств, как пояснили в ведомстве, не равно количеству злостных неплательщиков. У одного человека принудительное взыскание могут открыть сразу по нескольким займам, заключили в ФСПП.

В конце декабря в Центробанке (ЦБ) сообщили, что в январе-октябре 2023 года суммарный объем займов россиян достиг отметки в 34,8 триллиона рублей. За этот период времени кредитный портфель населения увеличился на 6 триллионов. Показатель закредитованности россиян оказался рекордным как минимум с 2015 года.

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      Анатолий Акулов
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