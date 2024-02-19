Мужчина подарил трехлетнему внуку самокат с неприличной деталью

Пользовательница Reddit рассказала на портале, как ее отец подарил ее сыну самокат с неоднозначной наклейкой, после чего женщина решила не общаться с ним. Большинство комментаторов встало на ее сторону.

Автор поста раскрыла, что на Рождество отец подарил ее трехлетнему ребенку самокат. «Мы с мужем ничего против подарка не имели. Проблема в том, что после того как отец купил самокат, он убрал с него оригинальное покрытие и наклеил неприличное изображение», — пояснила она. Рассказчица опубликовала фото самоката, на котором видно, что на него наклеено изображение девушки в стиле аниме с большой полуобнаженной грудью.

Женщина объяснила отцу, что эта деталь показалась ей слишком откровенной. Однако мужчина возмутился словами дочери и начал с ней спорить, говоря о своих правах как деда на общение с внуком. «В итоге я прекратила переписку с ним, потому что у меня было ощущение, что я говорю в пустоту. Он не слушал», — добавила она.

Спустя какое-то время отец снова написал ей и в нецензурной форме обвинил в несправедливом отношении к нему. «Пошла ты, никогда больше не звони мне, я с тобой церемониться не буду», — заявил мужчина. После этого рассказчица решила окончательно оборвать все контакты с отцом. Она добавила, что те люди, которым она рассказала о ситуации, поддержали ее.

«Если твой отец думает, что такой подарок подходит ребенку, он ненормальный», «Такое ощущение, что он специально все это сделал, чтобы поссориться», «Сочувствую, у тебя ужасный отец», — отреагировали комментаторы. Они также назвали правильным решение девушки отказаться от общения с отцом.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как испортила отношения с мужем, продав подаренную им игру. Автор поста призналась, что пошла на такой шаг из-за безденежья.