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08:52, 19 февраля 2024Среда обитания

Идею запретить аренду жилья без счетчиков оценили

Юрист Сулим: проект запрета на аренду жилья без счетчиков нуждается в доработке

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Проект запрета на посуточную аренду жилья без счетчиков нуждается в доработке. Об этом в беседе с РБК высказалась адвокат Ольга Сулим.

На взгляд юриста, идея законотворцев выглядит сомнительной. Собственник квартиры и без этого покрывает расходы за «коммуналку». По закону он может подселять или приглашать к себе посторонних людей и без сдачи жилья в наем: к примеру, супругу и детям, прописанным по другому адресу. При этом хозяин жилплощади навряд ли будет ограничивать гостей в потреблении воды или газа.

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Вопрос с установкой счетчиков регулирует уже действующее законодательство, отмечает доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский. В большинстве российских квартир такие датчики уже установлены вне зависимости от того, сдает ли собственник жилплощадь в аренду или проживает в ней сам. Если же поправки будут приняты, часть россиян окажется ограничена в праве свободно распоряжаться своим имуществом.

Ранее в Госдуме предложили запретить сдавать квартиру посуточно без приборов учета. Как следует из проекта поправок, в договоре найма также будут указаны требования соблюдать права соседей и правила содержания общедомового имущества. Таким образом, рынок аренды станет более прозрачным, уверены авторы инициативы.

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      Виктория Клабукова
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