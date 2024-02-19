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15:28, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

Сообщение о милитаризации запорожских школьников не подтвердилось

Слова главы Запорожской ОГА Федорова о милитаризации школьников не подтвердились

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале написал, что Россия милитаризует детей в Запорожской области. В частности, по его словам, в Константиновке ученики 6-10-х классов пополняют ряды общественного движения «Юнармия», а в Мелитополе к воспитанникам интерната приходят силовики. Однако это сообщение не подтвердилось.

На самом деле в российских школах регулярно проходят встречи с представителями разных профессий. Например, в ноябре 2023 года перед школьниками Энергодара выступили ведущие эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В декабре 2023-го в Запорожской области стартовал проект «В гостях у ученого», целью которого является вовлечение обучающихся в научно-техническую деятельность.

Информация о том, что Россия милитаризует школьников, не распространилась в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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