Стала известна судьба подвергшихся домогательствам на Шри-Ланке россиянок

Подвергшиеся домогательствам на Шри-Ланке россиянки обратились к психологу

Российские туристки, подвергшиеся домогательствам со стороны работника отеля на Шри-Ланке, обратились за помощью к психологам. Судьба россиянок стала известна Telegram-каналу Shot.

Пострадавшие женщины также рассказали, что после испорченного отдыха с ними не связывались представители туроператора Anex Tour и не предлагали компенсировать моральный вред.

Ранее в феврале сообщалось, что сотрудник отеля на Шри-Ланке забрался в номер к спящим россиянкам, разделся и занялся онанизмом в их постели. Три подруги — Полина, Оксана и Яна — поселились в одном номере. В ночь на 8 февраля Яна проснулась от странных ощущений — служащий гостиницы сидел на кровати девушки и поглаживал ее ногу.

