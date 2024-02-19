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15:25, 19 февраля 2024Путешествия

Стала известна судьба подвергшихся домогательствам на Шри-Ланке россиянок

Подвергшиеся домогательствам на Шри-Ланке россиянки обратились к психологу

Фото: 271 EAK MOTO / Shutterstock / Fotodom

Российские туристки, подвергшиеся домогательствам со стороны работника отеля на Шри-Ланке, обратились за помощью к психологам. Судьба россиянок стала известна Telegram-каналу Shot.

Пострадавшие женщины также рассказали, что после испорченного отдыха с ними не связывались представители туроператора Anex Tour и не предлагали компенсировать моральный вред.

Ранее в феврале сообщалось, что сотрудник отеля на Шри-Ланке забрался в номер к спящим россиянкам, разделся и занялся онанизмом в их постели. Три подруги — Полина, Оксана и Яна — поселились в одном номере. В ночь на 8 февраля Яна проснулась от странных ощущений — служащий гостиницы сидел на кровати девушки и поглаживал ее ногу.

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      Фариза Бацазова
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