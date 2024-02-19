Названы города с наибольшим объемом строящегося жилья

РИА: Краснодар и Тюмень возглавили рейтинг городов России по строительству жилья

Шире всего новое строительство в России к февралю 2024 года развернулось в Краснодаре и Тюмени. Рейтинг городов страны с наибольшим объемом строящегося жилья представило агентство РИА Новости.

На одного жителя Краснодара приходится более 5 «квадратов» строящейся жилплощади. Такие объемы строительства эксперты объясняют курортной привлекательностью Кубани. В Тюмени и Владивостоке на одного горожанина приходится около 3-3,5 квадратного метра. Следом за ними по списку идут подмосковные Красногорск и Мытищи: там возводят порядка 3 квадратных метров на душу населения. Москва и Санкт-Петербург разместились на 30-й и 34-й строчках рейтинга. На местного жителя приходится порядка 1,2 «квадрата» жилья, подсчитали аналитики. Замыкает рейтинг Мурманск: на одного человека там строится всего 0,02 квадратного метра.

Без учета численности населения активнее всего застраивают столицу — к началу года здесь возводится 16,6 миллиона квадратных метров. В Санкт-Петербурге, по данным агентства, на этапе строительства находятся 6,3 миллиона квадратных метров. За ними следуют Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

За год в России были введены рекордные 110 миллионов квадратных метров жилья: это свыше 14 тысяч домов и почти полтора миллиона новых квартир. За двадцать лет объемы строительства выросли примерно в четыре раза, добавляют специалисты.

По данным на апрель 2022 года, больше всего новостроек оказалось в Омске, Воронеже и Екатеринбурге. Эти города возглавили рейтинг российских городов по росту предложения нового фонда, обогнав Москву.