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12:15, 19 февраля 2024Силовые структуры

Сжегшей паспорт российской блогерше продлили домашний арест

Суд в Брянске продлил домашний арест блогерше Хоффман за сожжение загранпаспорта

Фото: Александр Чернов / Коммерсантъ

Суд продлил домашний арест блогерше Евгении Хоффман, которая сожгла свой загранпаспорт у брянского клуба в новогоднюю ночь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

22-летняя девушка пробудет под домашним арестом до 5 апреля. В отношении нее возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений») и статье 329 («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации») УК РФ.

Евгению Хоффман задержали 1 января после распространения в сети видео, на котором она сжигает свой загранпаспорт. По словам блогерши, никакого подтекста в ее действиях не было, а решилась на такой поступок она «по приколу».

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      Олеся Мицкевич
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