Россиянам назвали предвестник «молчаливого инфаркта»

Малышева назвала повышенный тропонин предвестником «молчаливого инфаркта»

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали повышенный уровень белка тропонина предвестником «молчаливого инфаркта». Выпуск доступен на сайте телеканала.

Кардиолог объяснил, что повышение уровня тропонина говорит о процессе разрушения мышцы сердца. Гандельман добавил, что самой частой причиной повреждения мышц сердца является ифаркт миокарда.

Специалисты призвали россиян незамедлительно обращаться к врачу при повышении уровня тропонина. «Может оказаться, что инфаркт молчаливый, бессимптомный, а тропонин — высокий, поэтому недомогание», — объяснила Малышева. Медики рекомендовали всегда иметь дома экспресс-тест для определения уровня этого вещества.

Ранее Малышева и Гандельман заявили, что импотенция также может быть предвестником инфаркта. По данным исследований, если мужчина обращается в клинику с проблемами с потенцией, в ближайшие два года у него появляется риск инфаркта, отметили медики.