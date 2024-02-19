Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:27, 19 февраля 2024Мир

Уганда изучит использование цифровых валют в торговых отношениях с Россией

Глава МИД Уганды: Кампала изучит использование цифровых валют для торговли с РФ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Капмала стремится изучить использование цифровых валют в торговых отношениях с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго, сообщает РИА Новости.

«Это то, что мы стремимся изучить и понять. И если мы обнаружим, что у нас есть технология для реализации, мы были бы очень рады сделать это», — констатировал глава МИД.

Ранее посольство России в Вашингтоне обвинило США в попытке скрыть грязные схемы в Африке. В дипмиссии заявили, что Госдеп распространяет ложные данные о деятельности российских спецслужб в Африке, чтобы скрыть схемы США на африканском континенте.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2». Обнародованы секретные данные Минобороны

      Российские БПЛА применили против плавсредств ВСУ

      В Казахстане обезвредили причастные к пропаганде терроризма ОПГ

      Покинувший РФ известный комик заработал миллионы рублей на аренде жилья в Москве

      Агент СБУ заложил бомбу под машину в Запорожской области и попал на видео

      Названы города с наибольшим объемом строящегося жилья

      ФСБ ликвидировала готовившего теракт против политика Запорожской области

      Огромный ящер вломился в дом и спрятался в туалете

      Экс-начальника управления авиации ФСБ и Героя России обманули мошенники

      Объем транзитных перевозок по Севморпути рекордно вырос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше