Глава МИД Уганды: Кампала изучит использование цифровых валют для торговли с РФ

Капмала стремится изучить использование цифровых валют в торговых отношениях с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго, сообщает РИА Новости.

«Это то, что мы стремимся изучить и понять. И если мы обнаружим, что у нас есть технология для реализации, мы были бы очень рады сделать это», — констатировал глава МИД.

Ранее посольство России в Вашингтоне обвинило США в попытке скрыть грязные схемы в Африке. В дипмиссии заявили, что Госдеп распространяет ложные данные о деятельности российских спецслужб в Африке, чтобы скрыть схемы США на африканском континенте.