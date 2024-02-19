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07:26, 19 февраля 2024Мир

В Европе обеспокоились худшим сценарием для Украины при победе Трампа на выборах

WP: ЕС допускает прекращение помощи США Украине при победе Трампа на выборах
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Европейские страны обеспокоены тем, что победа бывшего президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 года может обернуться худшим сценарием для Украины. Как сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в службах безопасности Евросоюза (ЕС), чиновники допускают прекращение американской помощи Киеву.

В Европе отмечают, что разворачивающаяся в Соединенных Штатах президентская гонка «не дает им особых надежд», особенно сложным вопросом является продолжение поддержки Украины.

«Мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему», — заявил собеседник издания, пояснив, что худший сценарий включает прекращение помощи США для Киева.

В статье также говорилось, что власти стран Евросоюза готовятся к возможной победе Трампа. Они начали обсуждать создание структур, которые могли бы дополнять или служить альтернативой НАТО.

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      Марина Совина
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