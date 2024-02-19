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22:02, 19 февраля 2024Мир

Из финской армии начали массово увольняться бойцы

В Финляндии после вступления в НАТО прошла волна увольнений резервистов из армии

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Финляндии после вступления страны в НАТО прошла волна увольнений резервистов. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

По законодательству, увольняющиеся из армии резервисты должны пройти переподготовку на гражданские специальности. Однако число оставивших службу оказалось столь массовым, что учебные курсы столкнулись с нехваткой мест.

Издание выяснило, что только за февраль 2024 года из армейского запаса уволилось 1200 бойцов, а с начала года — 1435. При этом за весь 2023 год уволились всего 1650 человек.

Общий мобилизационный резерв сил обороны Финляндии составляет примерно 280 тысяч человек. Он пополняется за счет окончивших срочную службу военнослужащих. В мирное время численность армии Финляндии составляет около 25 тысяч человек, из них около 20 тысяч — солдаты-срочники.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна готова к военному конфликту с Россией, несмотря на отсутствие угрозы атаки с ее стороны. По его словам, Вооруженные силы Финляндии хорошо подготовлены к потенциальному конфликту благодаря большому воинскому резерву. Он призвал коллег по НАТО последовать примеру страны и ввести воинскую службу по призыву.

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      Марина Совина
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