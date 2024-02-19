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04:18, 19 февраля 2024Бывший СССР

В Херсонской области оценили протяженность демилитаризованной зоны на Украине

Сальдо: демилитаризованная зона вглубь Украины должна составлять не менее 200 км

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил протяженность демилитаризованной зоны на Украине. По его словам, она должна составлять не менее 150-200 километров вглубь республики, передает РИА Новости.

«Боевые действия должны быть прекращены, а украинские тяжелые вооружения отодвинуты от границ России на расстояние, недоступное для их применения», — подчеркнул глава региона.

Он пояснил, что демилитаризованная зона должна быть чуть более протяженной, чем дальность полета боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактических ракет «Точка-У».

Сальдо добавил, что украинские войска должны оставить всю территорию правобережной Херсонщины, в том числе Снигиревский и Александровский округа.

Губернатор добавил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть ракеты, летящие на сотни километров, например, модернизированные зенитные ракеты С-200 могут иметь дальность до 600 километров. Для прекращения огня эти вооружения должны быть отодвинуты на запад страны либо уничтожены, заключил он.

31 января президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ намерены отодвинуть демилитаризованную зону на Украине на расстояние, которое обезопасит российскую территорию от обстрелов.

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      Марина Совина
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