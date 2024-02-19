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16:34, 19 февраля 2024Россия

В кабмине одобрили проект о штрафах за неисполнение задач теробороны в России

В правительстве РФ одобрили проект о штрафах за неисполнение задач теробороны

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила проект о штрафах за неисполнение задач по организации территориальной обороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии кабмина.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, за неисполнение обязанностей по организации территориальной обороны должностных лиц предлагается наказывать административным штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Полномочиями по рассмотрению таких дел авторы инициативы хотят наделить военные комиссариаты.

В документе также объясняется, что обязанность по обеспечению территориальной обороны в России направлена на защиту безопасности страны, охрану правопорядка, военных и государственных объектов, а также транспортной и энергетический инфраструктуры, связи и объектов, представляющих повышенную опасность для людей и природы.

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      Константин Лысяков
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