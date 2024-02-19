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11:18, 19 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве захотели показать миру украинское «экономическое чудо»

Шмыгаль попросил денег, чтобы в мире появилось украинское «экономическое чудо»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство исследует опыт Японии в развитии экономики, чтобы показать миру «украинское экономическое чудо». О предложении Киева инвестировать в экономические сферы страны он написал в своем Telegram.

«Правительство изучает опыт японской модернизации и анализирует все то, что позволило японской экономике войти в пятерку крупнейших в мире. Для того чтобы в мире появилось "украинское экономическое чудо"», — говорится в публикации.

Шмыгаль рассказал о главных сферах, куда Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу. По его словам, речь идет об энергетике, аграрном секторе, строительстве скоростных и железных дорог, автомобилестроении, добыче полезных ископаемых и цифровых технологиях. Он подчеркнул, что те, кто сейчас инвестируют в украинскую экономику, в последующие годы получат выгоду.

Ранее эстонские власти призвали страны Запада потратить замороженные активы России на помощь Украине. Они предложили частично расходовать замороженные средства РФ на возмещение ущерба, нанесенного украинской стороне в ходе конфликта, вернув остаток Москве.

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