В Москве охранники SPAR шантажировали забывшую оплатить колбасу пенсионерку

В Москве в SPAR от пенсионерки потребовали 40 тысяч рублей за неоплату товара

В Москве охранники магазина SPAR на Рублевском шоссе потребовали от забывшей оплатить колбасу пенсионерки 40 тысяч рублей, чтобы не вызывать полицию. О шантаже сообщает Baza в Telegram.

По информации издания, 16 февраля 74-летняя москвичка оплатила покупки на кассе и уже направлялась к выходу, когда ее окружили четыре охранника. Они завели пенсионерку в подсобное помещение и попросили открыть сумку, внутри которой лежала неоплаченная колбаса. Выслушав объяснение женщины о том, что она забыла оплатить продукт, сотрудник супермаркета по фамилии Алиев пригрозил ей полицией и уголовным делом. Когда пожилая россиянка предложила расплатиться за товар на месте, мужчина заявил, что ей придется заплатить штраф в стократном размере — 40 тысяч рублей.

Как пишет канал, перевести деньги через мобильный банк у женщины не получилось, поэтому ей пришлось пойти за наличными в отделение банка. Чтобы найти россиянку, если она решит не возвращаться, один из шантажировавших ее охранников сфотографировал ее карту москвича.

По пути в банк пенсионерка, у которой в тот момент от страха тряслись руки и ноги, поскользнулась и разбила колени, отмечает издание. По возвращении в SPAR россиянку встретил только один охранник, который все время оглядывался и выглядел испуганным. Мужчина попросил ее положить деньги на край стола.

Обратиться в полицию пенсионерку уговорила дочь, которая обратила внимание на рассеянное поведение матери. Следователям пожилая женщина объяснила, что положила колбасу в отдельную сумку, чтобы она не размокла от тающей в корзине цветной капусты. Россиянка также указала правоохранителям на охранника, который сфотографировал ее карту москвича.

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