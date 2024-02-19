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18:14, 19 февраля 2024Россия

В Москве охранники SPAR шантажировали забывшую оплатить колбасу пенсионерку

В Москве в SPAR от пенсионерки потребовали 40 тысяч рублей за неоплату товара

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве охранники магазина SPAR на Рублевском шоссе потребовали от забывшей оплатить колбасу пенсионерки 40 тысяч рублей, чтобы не вызывать полицию. О шантаже сообщает Baza в Telegram.

По информации издания, 16 февраля 74-летняя москвичка оплатила покупки на кассе и уже направлялась к выходу, когда ее окружили четыре охранника. Они завели пенсионерку в подсобное помещение и попросили открыть сумку, внутри которой лежала неоплаченная колбаса. Выслушав объяснение женщины о том, что она забыла оплатить продукт, сотрудник супермаркета по фамилии Алиев пригрозил ей полицией и уголовным делом. Когда пожилая россиянка предложила расплатиться за товар на месте, мужчина заявил, что ей придется заплатить штраф в стократном размере — 40 тысяч рублей.

Как пишет канал, перевести деньги через мобильный банк у женщины не получилось, поэтому ей пришлось пойти за наличными в отделение банка. Чтобы найти россиянку, если она решит не возвращаться, один из шантажировавших ее охранников сфотографировал ее карту москвича.

По пути в банк пенсионерка, у которой в тот момент от страха тряслись руки и ноги, поскользнулась и разбила колени, отмечает издание. По возвращении в SPAR россиянку встретил только один охранник, который все время оглядывался и выглядел испуганным. Мужчина попросил ее положить деньги на край стола.

Обратиться в полицию пенсионерку уговорила дочь, которая обратила внимание на рассеянное поведение матери. Следователям пожилая женщина объяснила, что положила колбасу в отдельную сумку, чтобы она не размокла от тающей в корзине цветной капусты. Россиянка также указала правоохранителям на охранника, который сфотографировал ее карту москвича.

Ранее в Великом Новгороде охранник магазина известной сети Fix Price напал на школьницу. Как выяснил Следственный комитет, предварительно, мужчина повалил девочку на пол. За школьницу вступился один из покупателей, благодаря чему ей удалось избежать серьезных травм. В свою очередь, родители подруг пострадавшего ребенка рассказали, что дети находились в магазине впятером и вели себя слишком шумно, что не понравилось охраннику.

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      Константин Лысяков
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