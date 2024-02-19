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11:08, 19 февраля 2024Экономика

В России рекордно выросло потребление молочной продукции

«Ведомости»: потребление молочной продукции в РФ достигло максимума за 28 лет
СюжетНаселение России:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По итогам 2023 года суммарные объемы потребления молочной продукции в России достигли рекордного за последние 28 лет показателя в 249 килограммов на душу населения. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на предварительную оценку аналитиков Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

Для сравнения, в 2022-м показатель составлял 241 килограмм на одного человека. Таким образом, потребление молочной продукции в России за год выросло примерно на 3 процента и оказалось почти идентично уровню 1995 года, уточнили эксперты.

Рост потребления молочной продукции в стране аналитики наблюдают с 2019 года. Тогда показатель составлял 234 килограмма на человека, в 2020-м он увеличился до 240 килограммов, а в 2021-м — до 241 килограмма. При этом в 2023 году рост потребления отмечался практически по всем видам молочной продукции, включая сыры, сливочное масло и другие молокоемкие виды.

В начале февраля издание РБК со ссылкой на исследование аналитического агентства Milknews и Союзмолока сообщило о преодолении упаковочного кризиса в России. Отмечалось, что за последнее время в стране наладили выпуск всех основных компонентов упаковки после трудностей, с которыми столкнулись отечественные производители в 2022 году на фоне нехватки картона, а также сложностей в ремонте и обслуживании оборудования из-за западных санкций.

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      Анатолий Акулов
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