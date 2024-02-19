Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:06, 19 февраля 2024Среда обитания

В России резко подорожала аренда одного типа жилья

Аренда студий в России подорожала на 14 % за год

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За год долгосрочная аренда студий в городах России резко подорожала. О том, что один тип жилья стал менее доступным, «Ленте.ру» сообщили эксперты «Авито Недвижимости».

С 2023 по 2024 год цены на аренду студий в среднем по России выросли на 14 процентов. Удорожание наблюдалось в 32 из 33 городов, принявших участие в исследовании. Исключением стал Воронеж, где студии подешевели на 13 процентов, до 20 тысяч рублей в месяц.

Сильнее всего арендные ставки выросли в Перми (плюс 67 процентов, до 25 тысяч рублей), Туле (плюс 56 процентов, до 28 тысяч) и Ульяновске (плюс 54 процента, до 20 тысяч). В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли не так заметно — на 30 процентов, до 57 тысяч рублей, и на 22 процента, до 28 тысяч рублей соответственно.

Материалы по теме:
«Заработать не удастся» Россияне начали массово покупать дома в Испании. Чем эта страна так их привлекает?
«Заработать не удастся»Россияне начали массово покупать дома в Испании. Чем эта страна так их привлекает?
21 декабря 2023
Самые богатые люди планеты начали строить фантастический город будущего. Во что саудовские принцы превратят пустыню?
Самые богатые люди планеты начали строить фантастический город будущего.Во что саудовские принцы превратят пустыню?
25 января 2024

Эксперты связывают рост стоимости аренды студий с высоким спросом и сокращением объема предложения. «На фоне растущего спроса на аренду на рынке остаются в основном более дорогие объекты. И, видя в среднем более высокие цены, некоторые арендаторы снижают требования к количеству комнат и площади объектов. То есть студиями сегодня интересуются в том числе и те, кто год назад вероятнее искал бы однокомнатные квартиры», — объяснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Ранее стало известно, что спрос на вторичные квартиры в России за год сократился на 29 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на ограничение банками ОАЭ расчетов с Россией

      Минобороны рассказало о ситуации в районе освобожденной Авдеевки

      Российские войска улучшили положение на одном из направлений

      Павел Деревянко высказался о ритме жизни в Москве

      Жители Нижегородской области сообщили о звуке взрыва

      Россиянам напомнили об оплате налога на доход по вкладам

      Зеленский посетил ВСУ на купянском направлении

      Премьер Чехии обвинил протестующих фермеров в работе на Кремль

      Рецидивиста арестовали за приставания к российским школьницам на улице

      В ДНР рассказали о военных преступления ВСУ против жителей Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше