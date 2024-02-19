В России резко подорожала аренда одного типа жилья

Аренда студий в России подорожала на 14 % за год

За год долгосрочная аренда студий в городах России резко подорожала. О том, что один тип жилья стал менее доступным, «Ленте.ру» сообщили эксперты «Авито Недвижимости».

С 2023 по 2024 год цены на аренду студий в среднем по России выросли на 14 процентов. Удорожание наблюдалось в 32 из 33 городов, принявших участие в исследовании. Исключением стал Воронеж, где студии подешевели на 13 процентов, до 20 тысяч рублей в месяц.

Сильнее всего арендные ставки выросли в Перми (плюс 67 процентов, до 25 тысяч рублей), Туле (плюс 56 процентов, до 28 тысяч) и Ульяновске (плюс 54 процента, до 20 тысяч). В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли не так заметно — на 30 процентов, до 57 тысяч рублей, и на 22 процента, до 28 тысяч рублей соответственно.

Эксперты связывают рост стоимости аренды студий с высоким спросом и сокращением объема предложения. «На фоне растущего спроса на аренду на рынке остаются в основном более дорогие объекты. И, видя в среднем более высокие цены, некоторые арендаторы снижают требования к количеству комнат и площади объектов. То есть студиями сегодня интересуются в том числе и те, кто год назад вероятнее искал бы однокомнатные квартиры», — объяснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Ранее стало известно, что спрос на вторичные квартиры в России за год сократился на 29 процентов.