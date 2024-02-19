В российском регионе из стрелкового оружия сбили дрон-камикадзе

В Белгородской области из стрелкового оружия сбили дрон, он взорвался в воздухе

В Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось сбить с помощью стрелкового оружия. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«В 13:00 18 февраля поступило сообщение об уничтожении из стрелкового оружия дрона-камикадзе вблизи границы с Украиной в Белгородском районе», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, беспилотник взорвался в воздухе, никто не пострадал. Информации о разрушениях также не поступало.

В Белгородской области за минувшие сутки резко снизилась интенсивность обстрелов. Так, в регионе зафиксировали четыре прилета, также его один раз атаковали с помощью дрона-камикадзе. При этом днем ранее ВСУ выпустили по приграничным территориям 28 снарядов, там же за сутки сбили 17 беспилотников.