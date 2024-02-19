Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 19 февраля 2024Россия

В российском регионе из стрелкового оружия сбили дрон-камикадзе

В Белгородской области из стрелкового оружия сбили дрон, он взорвался в воздухе

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось сбить с помощью стрелкового оружия. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«В 13:00 18 февраля поступило сообщение об уничтожении из стрелкового оружия дрона-камикадзе вблизи границы с Украиной в Белгородском районе», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, беспилотник взорвался в воздухе, никто не пострадал. Информации о разрушениях также не поступало.

В Белгородской области за минувшие сутки резко снизилась интенсивность обстрелов. Так, в регионе зафиксировали четыре прилета, также его один раз атаковали с помощью дрона-камикадзе. При этом днем ранее ВСУ выпустили по приграничным территориям 28 снарядов, там же за сутки сбили 17 беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке. Ранее там укрывались бойцы ВСУ

      Россияне устроили массовую драку на спартакиаде из-за биатлона

      В Германии заявили о сфере поставок БПЛА в новом пакете санкций ЕС против России

      Турист отправился на вулкан в Индонезии и не выжил из-за истощения

      Военкора Коца задержали с наркотиками в Москве

      МИД Китая оценил сообщение о размещении оружия России в космосе

      Ростовские власти опровергли работу систем ПВО после сообщения о звуках взрыва

      В России собрались очистить воздух

      В Киеве признались в неспособности обслуживать истребители разных типов

      Оценена возможность продления транзита российского газа через Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше