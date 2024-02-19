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08:28, 19 февраля 2024Мир

В Сенате поддержку США назвали последней и лучшей надеждой Украины

Сенатор Уорнер: помощь США не обеспечит триумф Киева, но это последняя надежда

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Американская помощь является последней и лучшей надеждой Киева, но не обеспечит триумфа. Об этом на Мюнхенской конференции заявил сенатор от Демократической партии США Марк Уорнер, сообщает Politico.

По словам члена Сената, пакет дополнительной финансовой помощи Украине должен быть одобрен в Палате представителей, поскольку он «изменит правила игры» для Украины. Тем не менее, Уорнер отказался сказать, что эта поддержка обеспечит триумф Украины на поле боя, назвав ее последней и лучшей надеждой Киева.

«Я не знаю другого способа в краткосрочной перспективе получить украинцев необходимое им оружие, боеприпасы и инструменты, кроме как из США», — объяснил он.

Уорнер был одним из 44 американских законодателей на Мюнхенской конференции. Отмечается, что и демократы, и республиканцы в Мюнхене заверяли европейских союзников, что Палата представителей в конечном итоге одобрит помощь. По прогнозам некоторых сенаторов, это может случиться уже в марте.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) допускает, что победа бывшего президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 года может закончиться для Украины прекращением американской поддержки. Уточняется, что худшим сценарием может стать полное прекращение финансирования Киева со стороны Вашингтона.

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      Дарья Балацкая
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