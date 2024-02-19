В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев заявил об объявлении воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе объявили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил глава российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

При нахождении в многоквартирых домах жителей города призвали плотно закрыть окна и не подходить к ним, перекрыть газ и воду, а также отключить электричество. В случае, если местонахождение укрытия неизвестно, нужно укрыться в комнате с несущими стенами. Если же о ближайшем укрытии известно — проследовать к нему.

Жителей также призвали при возможности предупредить соседей о воздушной тревоге на случай, если они не услышали сигнал. Власти также попросили севастопольцев не использовать лифты в домах.

На фоне воздушной тревоги движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Там призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее воздушную тревогу в Севастополе объявляли 16 февраля. Впоследствии об ударах ВСУ по городу не сообщалось.