В Севастополе объявлена воздушная тревога
Губернатор Севастополя Развожаев объявил о воздушной тревоге
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил о воздушной тревоге в городе.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.
Сообщается также, что временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.
Как пишет Telegram-канал «Военный осведомитель», в воздухе замечены украинские Су-24М с крылатыми ракетами Strom Shadow/SCALP-EG.
В конце января воздушная тревога в Севастополе длилась почти три часа.