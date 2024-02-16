В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Развожаев объявил о воздушной тревоге

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил о воздушной тревоге в городе.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Сообщается также, что временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Как пишет Telegram-канал «Военный осведомитель», в воздухе замечены украинские Су-24М с крылатыми ракетами Strom Shadow/SCALP-EG.

В конце января воздушная тревога в Севастополе длилась почти три часа.