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10:48, 19 февраля 2024Мир

В США назвали новую угрозу для Байдена на выборах

Politico: экоактивисты стали угрозой для Байдена на выборах в президенты США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экологические активисты стали новой угрозой для действующего американского лидера Джо Байдена на выборах президента США из-за их недовольства принятием проектов по использованию ископаемого топлива. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что недовольство особенно распространено среди молодых избирателей, для которых ключевым вопросом является изменение климата. Демократы опасаются, что они либо пропустят выборы в ноябре 2024 года, либо поддержат другого кандидата.

При этом Байден недавно предпринял шаги, чтобы закрепить свою поддержку со стороны зеленого крыла демократов, включая паузу в выдаче новых разрешений на проекты по экспорту природного газа.

Недавно полиция арестовала 20 протестующих, которые вошли в штаб-квартиру предвыборной кампании Байдена в Уилмингтоне с плакатами, призывающими его «финансировать усилия по борьбе с изменением климата, а не отправлять деньги в Израиль».

Представитель предвыборного штаба американского президента Лорен Хитт отказалась обсуждать реакцию активистов на его решения и написала, что «климатическая политика президента мотивирована здравым смыслом».

Ранее результаты проведенного Университетом Монмута опроса показали, что почти половина избирателей в США допустили, что действующий глава Белого дома из-за состояния здоровья будет заменен на президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии.

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      Семен Александров
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