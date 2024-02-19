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17:39, 19 февраля 2024Бывший СССР

В США заявили о готовности России атаковать Угледар

NYT: Россия запланировала атаку на Угледар

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Войска Вооруженных сил (ВС) России могут начать захват Угледара после Авдеевки. Об этом сообщает издание New York Times (NYT).

В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Это, как считает издание, дает возможность России атаковать Угледар с севера, бои идут в районе населенного пункта Новомихайловка, находящегося в 20 километрах от города.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сражающиеся в районе Угледара, заявили New York Times, что падение Авдеевки, вероятно, высвободит российские силы для усиления атак с севера.

Об успешных боях близ Новомихайловки и выравнивании переднего края донецкого направления ранее сообщало Минобороны России.

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      Валентин Карант
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