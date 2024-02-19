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03:19, 19 февраля 2024Бывший СССР

Вице-спикера Сейма Польши внесли в базу украинского «Миротворца»

Вице-спикера Сейма Польши Босака внесли в базу украинского «Миротворца»
Кшиштоф Босак

Кшиштоф Босак . Фото: Grzegorz Krzyzewski / Fotonews / Globallookpress.com

Вице-спикера Сейма Польши Кшиштофа Босака внесли в базу украинского «Миротворца», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Запись датируется 29 ноября 2023 года. Отмечается, что политик попал в список за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины».

Вице-спикера обвиняют в организации блокады контрольно-пропускных пунктов на границе между Украиной и Польшей. Также его подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Ранее украинские перевозчики обвинили польских протестующих в том, что они на границе развернули фуру с машинами для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поляки отправили большегруз в конец очереди на контрольно-пропускном пункте (КПП) Дорогуск — Ягодин. Очередь протянулась на 11 километров.

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      Марина Совина
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