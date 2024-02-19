Выбросившую младенца в пакете мать арестовали

В Новосибирске арестовали мать, выбросившую младенца в пакете

В Новосибирске суд арестовал 22-летнюю женщину, выбросившую ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 16 февраля на улице возле многоквартирного дома в Железнодорожном районе города нашли завернутого в полиэтиленовый пакет младенца. Скорая помощь доставила ребенка в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Вскоре задержали мать малыша. Она обвиняется по статье о покушении на жизнь новорожденного.

Днем 16 февраля температура воздуха в Новосибирске опускалась до минус 31 градуса.

Ранее похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там местный житель нашел в сугробе новорожденного ребенка. Как выяснилось, ребенка положила в мусорный пакет и выбросила мать, которая в одиночку родила его дома и сама перерезала пуповину.