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12:03, 19 февраля 2024Силовые структуры

Выбросившую младенца в пакете мать арестовали

В Новосибирске арестовали мать, выбросившую младенца в пакете

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новосибирске суд арестовал 22-летнюю женщину, выбросившую ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 16 февраля на улице возле многоквартирного дома в Железнодорожном районе города нашли завернутого в полиэтиленовый пакет младенца. Скорая помощь доставила ребенка в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Вскоре задержали мать малыша. Она обвиняется по статье о покушении на жизнь новорожденного.

Днем 16 февраля температура воздуха в Новосибирске опускалась до минус 31 градуса.

Ранее похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там местный житель нашел в сугробе новорожденного ребенка. Как выяснилось, ребенка положила в мусорный пакет и выбросила мать, которая в одиночку родила его дома и сама перерезала пуповину.

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      Екатерина Кашурникова
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