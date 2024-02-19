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15:49, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

Попавший в неловкую ситуацию на турнире UFC Цукерберг стал героем мемов

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг. Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports / Reuters

В соцсети X (бывшая Twitter) стало популярным видео с главой корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марком Цукербергом, попавшим в неловкую ситуацию на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пользователи высмеяли поведение бизнесмена и сделали его героем многочисленных мемов.

На турнире UFC предприниматель появился в качестве секунданта австралийского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Волкановски. В ролике Цукерберг, покачиваясь под музыку, попытался помочь бойцу раздеться для выхода в октагон, но предложенную им помощь проигнорировали.

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Большинство пользователей сочли произошедшее забавным. «Это самое смешное, что я когда-либо видел в жизни», — написал комментатор под ником Stan Price. «Цукерберг так старается быть человеком», — пошутил RyanPatrick1991. «Цукерберг выглядит как хороший парень, который пытается вписаться в компанию плохих ребят и повеселиться с ними», — заявил Teslaconomics.

Участник обсуждения с ником Karan Makawana отметил, что Цукерберг выглядит как менеджер, который пытается помочь своим подчиненным, но у него ничего не выходит. «Это я в любой ситуации, где нужно взаимодействовать с людьми», — прокомментировал видео пользователь Josh Lavis.

Турнир UFC, на котором появился Цукерберг, состоялся 18 февраля. По итогам боя Александр Волкановски проиграл испанцу грузинского происхождения Илии Топурии и утратил титул UFC.

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      Олег Давыдов
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