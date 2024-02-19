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13:23, 19 февраля 2024Ценности

Звезда «Эйфории» появилась на публике в платье с откровенным декольте

Фото: CraSH / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская актриса Сидни Суини появилась в откровенном наряде на премии People's Choice Awards в Санта-Монике, штат Калифорния, США. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

26-летняя заезда сериала «Эйфория» предстала перед камерами в облегающем красном платье в пол. При этом наряд оказался оформлен глубоким декольте, которое обнажало часть груди отказавшейся от бюстгальтера знаменитости.

Фото: CraSH / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Что касается прически — артистка предпочла прямой пробор, удлиненную гладкую челку и небрежные локоны. В то же время она подчеркнула глаза черными стрелками и тушью и накрасила губы розовой помадой.

В декабре 2023 года Сидни Суини рассказала о желании уменьшить грудь во время учебы в старшей школе, однако мать девушки отговорила ее от этого шага.

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      Карина Черных
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