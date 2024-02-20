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15:10, 20 февраля 2024Культура

Автора хита «Медуза» заметили в аэропорту Таиланда после задержания

Задержанного в Таиланде исполнителя Matrang заметили в аэропорту
Matrang (Алан Хадзарагов)

Matrang (Алан Хадзарагов). Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Задержанного в Таиланде автора хита «Медуза», исполнителя Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) заметили в местном аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Накануне рэпер был задержан в кафе на острове Пхукет, после чего его доставили в отделение для проверки документов. Артист утверждал, что в полицию обратился подписчик, оклеветав его. Исполнитель добавил, что его, вероятно, депортируют в Москву, но подчеркнул, что готов вернуться в столицу.

До этого Matrang заявлял, что планирует вылететь в Москву 29 февраля. Музыкант признавался, что его близкие хотят отправить его на принудительное лечение от наркозависимости, а также делился планами завершить музыкальную карьеру. При этом в апреле у исполнителя запланирован концертный тур по России.

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      Анастасия Астахова
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