«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Largus

«АвтоВАЗ» подтвердил планы по запуску серийного производства Lada Largus в мае

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» подтвердил свои планы по запуску серийного производства модели Lada Largus на заводе в Ижевске в мае. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Завод заявил также, что уже начал выпуск тестовой партии Largus. Первые пять машин (коммерческие фургоны) предприятие рассчитывает произвести до конца недели, а до мая их количество достигнет 80 штук. Первая партия позволит отработать технологии производства и настроить оборудование, а также обучить сотрудников, отмечает автопроизводитель.

«Наш завод "оживает" после паузы, мы набираем новый персонал на конкурентную заработную плату и подтверждаем планы с мая приступить к полномасштабному производству самого востребованного в стране легкого коммерческого автомобиля», — приводятся в публикаци слова президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

Об остановке производства семейства Lada Largus стало известно в августе прошлого года. Автоконцерн «АвтоВАЗ» заявил тогда, что планирует перенести выпуск этих автомобилей с производственной площадки в Тольятти в Ижевск. Компания захотела максимально загрузить все три конвейерные линии предприятия в Тольятти в ближайшие годы, на них будут производить новые автомобили — Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta.