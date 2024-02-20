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19:43, 20 февраля 2024Ценности

Блогерша купила джинсы в интернет-магазине и получила «клоунские штаны»

Кадр: @abbiekirkmann / TikTok

Блогерша Эбби Киркман купила джинсы в интернет-магазине и получила «клоунские штаны». Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, который насчитывает 243,7 тысячи подписчиков.

В видео инфлюэнсерша рассказала, что заказала на сайте британского ритейлера Pretty Little Thing брюки из голубого денима с широкими штанинами и показала фото с их изображением. «Pretty Little Thing, какого черта? Я думала, что это будет что-то вроде джинсов-клеш», — возмутилась девушка.

После этого она предстала в новых джинсах перед камерой. На размещенных кадрах видно, что их штанины оказались очень широкими. «Я похожа в них на циркового клоуна, в которого зрители собираются бросить тарелки или что-то в этом роде», — заявила Киркман.

Многие подписчики решили пошутить над автором видео. «Если станет на улице слишком ветрено, то вы сможете в этих джинсах полетать», «Я не был готов к этому», «Падаю со смеху», «Лучше не выходите сейчас на улицу, а то окажетесь в другой стране», — писали они.

Ранее жительница Чикаго купила роскошную обувь в люксовом бутике и возмутилась неожиданной находкой. Блогерша с никнеймом babybeau опубликовала видео, в котором показала новые тапки марки Bottega Veneta стоимостью 1250 долларов (114 тысяч рублей) из мультибрендового магазина Saks Fifth Avenue. Женщина пожаловалась, что ей отправили реплику обуви.

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      Мария Винар
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