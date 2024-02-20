Генерал ВСУ объяснил попадание в плен украинских бойцов в Авдеевке

Генерал Кривонос: бойцы ВСУ попадали в плен в Авдеевке из-за плохой эвакуации

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попадали в плен в Авдеевке из-за безуспешной эвакуации раненых с поля боя, причиной которой стали плохая коммуникация на уровне взвода, роты и батальона. Такое объяснение дал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, передает ТАСС.

Он считает, что время в Авдеевке было потеряно. «То, что бросили людей, которые попали в плен — позорная практика, но такие случаи были и до того. Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене», — сказал Кривонос.

Отставной генерал уточнил, что командир должен заранее продумывать, каким образом эвакуировать военных. Он назвал эту проблему системной в украинской армии.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин проинформировал, что солдаты ВСУ бросили в Авдеевке западную бронетехнику при отступлении из города. Кроме того, было оставлено большое количество боеприпасов. Сейчас брошенное оружие проверяют специалисты.