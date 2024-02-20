Герою «Бандитского Петербурга» Маковозу отказались досрочно погашать судимость

В Петербурге суд не стал досрочно погашать судимость лидера ОПГ Маковоза

Санкт-Петербургский городской суд отказал Олегу Белинскому (Маковозу) — одному из лидеров «Братской» преступной группировки (ОПГ) — в досрочном погашении судимости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ходатайство об отмене судимости фигуранта подал в конце января представитель Белинского.

Маковоз, упоминаемый в сериале «Бандитский Петербург» как один из героев, был приговорен к 23 годам колонии строгого режима за похищение человека, вымогательство, расправу и посягательство на жизнь.

10 марта 2023 года Маковоз вышел из заключения по УДО, получив положительную характеристику по месту работы в производственном цеху. Ее Маковоз приложил к ходатайству о досрочном погашении судимости. Также он указал, что принес извинения потерпевшим и загладил причиненный вред.

Погашение судимости — это прекращение правовых последствий, которые связаны с совершенным преступлением. Погашение происходит автоматически по истечении срока, установленного законодательством.