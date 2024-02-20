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17:02, 20 февраля 2024Мир

Израиль конфисковал более миллиарда шекелей ХАМАС

i24: ЦАХАЛ изъял более миллиарда шекелей ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) изъяла более одного миллиарда шекелей (250 миллионов долларов) из средств палестинского радикального движения ХАМАС в ходе операции, проведенной в банке в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщил израильский телеканал i24 со ссылкой на военные источники.

По данным телеканала, операция ЦАХАЛ длилась 48 часов и была направлена на изъятие средств ХАМАС. В ходе операции израильские военные конфисковали деньги, найденные в 12 сейфах.

Ранее Центральное бюро статистики Израиля раскрыло урон Израиля от войны с ХАМАС. По предварительным оценкам, с октября по декабрь 2023 года ВВП страны упал почти на 20 процентов.

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      Елизавета Мытарева
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