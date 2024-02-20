Ким Кардашьян показала фигуру в бюстгальтере и мини-юбке

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном кадре 43-летняя предпринимательница предстала в черной мини-юбке, декорированной золотистой фурнитурой, и высоких ботфортах на каблуках. Помимо этого, она примерила бюстгальтер, частично демонстрируя грудь.

Кроме того, звезда распустила длинные темные волосы, завитые в легкие локоны. Вдобавок звезда сделала макияж в нейтральных оттенках.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом, «Как ей удается становиться все горячее и горячее?», «Какая она стройная и милая», «Как она мне нравится», — написали они.

Ранее в феврале Ким Кардашьян выдвинула требование Канье Уэсту на тему «голых нарядов» его жены. По словам анонимного источника, 43-летняя предпринимательница настоятельно попросила избранницу Уэста одеваться сдержаннее при детях и воздержаться от скандальных нарядов.