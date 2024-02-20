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22:56, 20 февраля 2024Бывший СССР

Кулеба рассказал об усталости украинцев от боевых действий

Глава МИД Украины Кулеба: украинский народ устал от боевых действий

Фото: Stefan Sauer / dpa Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что украинцы устали от боевых действий, но продолжают верить в его единство. Об этом министр сказал в интервью телеканалу CNN.

«Я думаю, что да, но люди устали. А чем сильнее вы устаете, тем более эмоциональными вы становитесь», — подчеркнул он в ответ на вопрос журналиста о том, остается ли украинский народ единым.

Кулеба считает, что Россия активизировала свои действия, потому что «чувствует» усталость украинцев. По его мнению, Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы Киев «получил артиллерийские снаряды, чтобы защитить ее». Министр также призвал отправлять больше вооружения на Украину.

Ранее на Украине признали невозможность конкурировать с Россией по ресурсам, промышленным мощностям и кадрам. В Минобороны страны подчеркнули, что РФ «десятилетиями накапливала оружие и годами готовилась» к конфликту с Украиной и Киев не может «угнаться» за Москвой по количеству снарядов, танков и солдат.

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      Марина Совина
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