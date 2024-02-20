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07:17, 20 февраля 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении трех дронов над Брянской областью за ночь

МО РФ: силы ПВО за ночь перехватили три беспилотника над Брянской областью

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В ночь на вторник, 20 февраля, над Брянской областью перехвачены три беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там не привели других подробностей попытки атаки.

О попытке атаки ВСУ на регион ранее сообщал его губернатор Александр Богомаз. Он уточнял, что вражеские беспилотники поразили в небе над Погарским районом и Стародубском муниципальном округом.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Анастасия Шейкина
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