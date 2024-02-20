Минобороны заявило об уничтожении трех дронов над Брянской областью за ночь

МО РФ: силы ПВО за ночь перехватили три беспилотника над Брянской областью

В ночь на вторник, 20 февраля, над Брянской областью перехвачены три беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там не привели других подробностей попытки атаки.

О попытке атаки ВСУ на регион ранее сообщал его губернатор Александр Богомаз. Он уточнял, что вражеские беспилотники поразили в небе над Погарским районом и Стародубском муниципальном округом.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.