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02:06, 20 февраля 2024Забота о себе

Мужчина обратился к психотерапевту из-за пристрастия партнерши к одной секс-позе

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock / Fotodom

Мужчина обратился к американскому психотерапевту Памеле Стивенсон Коннолли с жалобой на то, что ему не нравится пристрастие его новой девушки к одной секс-позе. Специалистка опубликовала свой ответ в авторской колонке для издания The Guardian.

Автор письма рассказал, что в его отношениях с девушкой все хорошо кроме того, что она предпочитает заниматься сексом в позе обратной наездницы, то есть располагаться сверху и спиной к нему. «Ей это нравится, а меня такая практика никогда особо не заводила. Она не допускает интимности и поцелуев, как в позах лицом к лицу, или полного контакта с кожей партнерши, как в позе ложки», — посетовал мужчина. Мужчина добавил, что из-за отсутствия необходимого ему телесного контакта он эмоционально отстраняется и не всегда достигает кульминации, но не знает, как сказать об этом партнерше.

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В ответ Стивенсон Коннолли рекомендовала автору письма обязательно обсудить сложившуюся ситуацию с партнершей, но при этом сделать это максимально деликатно. «Возможно, ваша девушка нашла позу, которая доставляет ей наибольшее удовольствие с учетом ее и вашей специфической анатомии и физиологии. В таком случае было бы неразумно и несправедливо просить ее отказаться от этой позы вообще», — заявила она.

Вместо этого психотерапевт предложила мужчине рассказать партнерше о своих сексуальных потребностях и желаниях. По ее мнению, переговоры должны проходить примерно так: «Приятно видеть, что ты заботишься о своем удовольствии, и я хочу, чтобы ты продолжала наслаждаться этой позицией. Но я бы хотел иногда менять ее, чтобы наслаждаться вариантами лицом к лицу. Это было бы нормально для тебя?»

Также во время этого разговора Стивенсон Конноли посоветовала узнать у женщины, что на самом деле ее не устраивает в сексе с ним и что еще ей доставляет сильное удовольствие во время близости.

Ранее женщины и мужчины, которых новый партнер удивил во время первого секса, рассказали о своем опыте. Один мужчина признался, что однажды новая подруга удивила его силой мышц.

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      Наталья Обрядина
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