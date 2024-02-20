Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 20 февраля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о причинах попадания ВСУ в плен в Авдеевке

На Украине рассказали о причинах попадания солдат ВСУ в плен в Авдеевке

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военные, находившиеся в укрепрайоне «Зенит» к югу от Авдеевки, попали в плен, потому что не получили вовремя приказ на отступление, об этом заявил главный редактор сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов, его слова передает издание «Страна».

«К сожалению, все это не было спланировано так, чтобы пробить коридор. Вовремя приказ на отход гарнизон "Зенита" не получил. И это основная причина этой трагедии. И не только этой, к сожалению», — заявил Бутусов.

Также Бутусов сообщил, что успех российских войск связан с прорывом на юге в районе «Царской охоты»: «С юга противник также продавил там оборону 53-й бригады и очень глубоко охватил город с юга. То есть фактически уже занял район "Царской охоты", даже за 9-й квартал вышел. И фактически 110-я бригада уже не могла маневрировать силами, противник атаковал ее со всех флангов. И критический момент наступил».

В ответ на это военные 53-й бригады ВСУ обвинили редактора в дезинформации, потому как, по их заявлению, подразделение «не потеряло ни одной позиции на юге».

О продвижении в районе «Царской охоты» и о боях на улицах Спортивной и Чернышевской в феврале сообщали штурмовики Вооруженных сил (ВС) России.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно хамские обвинения». Кремль ответил на слова вдовы Навального

      Эндокринолог назвала причины хронической усталости

      Брата Алексея Навального переобъявили в розыск в России

      ЮАР обвинила Израиль в апартеиде

      Немцы высказались о возможности появления ядерного оружия у Германии

      Магазинам в России разрешат отдавать на фудшеринг только один процент продуктов

      Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Как лидер Северной Кореи отозвался о премиальной машине?

      Книгу «Мастер и Маргарита» выставили на продажу за миллионы рублей

      В российском городе машины примерзли к дороге из-за прорыва трубы

      Пассажирка самолета возмутилась одним поступком попутчицы и вызвала споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше