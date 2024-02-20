На Украине рассказали о причинах попадания солдат ВСУ в плен в Авдеевке

Военные, находившиеся в укрепрайоне «Зенит» к югу от Авдеевки, попали в плен, потому что не получили вовремя приказ на отступление, об этом заявил главный редактор сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов, его слова передает издание «Страна».

«К сожалению, все это не было спланировано так, чтобы пробить коридор. Вовремя приказ на отход гарнизон "Зенита" не получил. И это основная причина этой трагедии. И не только этой, к сожалению», — заявил Бутусов.

Также Бутусов сообщил, что успех российских войск связан с прорывом на юге в районе «Царской охоты»: «С юга противник также продавил там оборону 53-й бригады и очень глубоко охватил город с юга. То есть фактически уже занял район "Царской охоты", даже за 9-й квартал вышел. И фактически 110-я бригада уже не могла маневрировать силами, противник атаковал ее со всех флангов. И критический момент наступил».

В ответ на это военные 53-й бригады ВСУ обвинили редактора в дезинформации, потому как, по их заявлению, подразделение «не потеряло ни одной позиции на юге».

О продвижении в районе «Царской охоты» и о боях на улицах Спортивной и Чернышевской в феврале сообщали штурмовики Вооруженных сил (ВС) России.