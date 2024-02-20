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19:48, 20 февраля 2024Силовые структуры

Обстрелявшему звездного телохранителя в Москве россиянину вынесли приговор

В Москве осудили на три года мужчину, обстрелявшего звездного телохранителя

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил 25-летнего Алмазхана Алиева, обстрелявшего мужчину около ресторана, к трем годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Фигуранта признали виновным по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Установлено, что 23 июля 2023 года Алиев, находясь в машине на улице Рочдельская, выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета, после чего скрылся. Мужчину госпитализировали.

По данным РЕН ТВ, потерпевшим оказался 38-летний телохранитель политиков и звезд российского шоу-бизнеса. Он рассказал, что водитель Porsche и его пассажир вели себя агрессивно, из-за чего между ними произошла словесная перепалка. В результате в телохранителя дважды выстрелили.

Ранее сообщалось, что в Красноярске ФСБ задержала двух подозреваемых в избиении неонацистов.

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      Илона Палей
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