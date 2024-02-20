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18:00, 20 февраля 2024Силовые структуры

Семейная пара выстрелила в российского фермера и похитила у него сейф

В Иркутской области пара застрелила фермера и похитила сейф с 2,7 млн рублей

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Иркутской области семейная пара пойдет под суд за расправу над фермером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, вечером 24 апреля 2023 года в селе Голуметь 33-летний мужчина несколько раз выстрелил из обреза гладкоствольного ружья в 65-летнего главу фермерского хозяйства в его доме. Пенсионер получил несовместимые с жизнью ранения. После расправы фигурант похитил принадлежавшие потерпевшему ювелирные украшения и сейф с 2,7 миллиона рублей. Отмечается, что в это время на улице обвиняемого ждала 38-летняя супруга в автомобиле с подложными номерами, на котором преступники и скрылись.

По информации IRCITY.RU, вскоре правоохранителям удалось установить личности нападавших. Злоумышленников задержали по месту жительства и провели обыск. В результате силовики обнаружили бронежилет, несколько единиц незарегистрированного оружия, патроны различного калибра, девять сотовых телефонов и маски-балаклавы, а также часть похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям. Оно направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские задержали семейную пару, которая придумала схему разбойных нападений на мужчин.

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      Анна Габай
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