Семейная пара выстрелила в российского фермера и похитила у него сейф

В Иркутской области пара застрелила фермера и похитила сейф с 2,7 млн рублей

В Иркутской области семейная пара пойдет под суд за расправу над фермером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, вечером 24 апреля 2023 года в селе Голуметь 33-летний мужчина несколько раз выстрелил из обреза гладкоствольного ружья в 65-летнего главу фермерского хозяйства в его доме. Пенсионер получил несовместимые с жизнью ранения. После расправы фигурант похитил принадлежавшие потерпевшему ювелирные украшения и сейф с 2,7 миллиона рублей. Отмечается, что в это время на улице обвиняемого ждала 38-летняя супруга в автомобиле с подложными номерами, на котором преступники и скрылись.

По информации IRCITY.RU, вскоре правоохранителям удалось установить личности нападавших. Злоумышленников задержали по месту жительства и провели обыск. В результате силовики обнаружили бронежилет, несколько единиц незарегистрированного оружия, патроны различного калибра, девять сотовых телефонов и маски-балаклавы, а также часть похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям. Оно направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские задержали семейную пару, которая придумала схему разбойных нападений на мужчин.